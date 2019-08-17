Минздрав предложил снижать зарплаты курящим россиянам

Министерство здравоохранения России предложило методы борьбы с курением. К искоренению вредной привычки среди работающих граждан ведомство решило привлечь работодателей. Об этом говорится в программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте Минздрава.

В частности, работодателю предложили определять, насколько снижать зарплату курильщикам, исходя из частоты и длительности перекуров. Кроме того, Минздрав посоветовал компаниям оборудовать в офисах зоны для физических упражнений.

Ведомство также предложило запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общественного пользования детекторами дыма и включить в добровольную медицинскую страховку сотрудников помощь в отказе от курения.

«В долгосрочной перспективе компании, внедряющие корпоративные программы укрепления здоровья работников, потенциально успешнее, более устойчивы и эффективны», — отмечают в Минздраве.

Как сообщалось 16 августа, депутаты Госдумы решили обсудить вопрос поощрения россиян, отказавшихся от курения. В частности, таким гражданам предлагается дать дополнительные выходные.