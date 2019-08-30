Учителя в белых халатах: на заводах откроют школы здоровья

На российских предприятиях вскоре могут открыться школы здоровья. В правительстве определились с деталями организации медпомощи на производствах, эти обязанности предполагается закрепить и за офисными врачами, выяснили «Известия». Медики проследят за двигательной активностью сотрудников. Также они будут проводить диспансеризацию, выявлять у работников ранние симптомы болезней и вести индивидуальные планы. Введение института офисных и цеховых врачей может существенно улучшить здоровье россиян, но до сих пор неясно, в какую сумму это обойдется, тревожатся эксперты.

Не надо вызывать врача

Планируется две схемы организации производственной медицины, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. На предприятиях, где нет кабинетов врача или численность работников невелика, возможна организация подразделения любой медорганизации в регионе. Если же на предприятии уже есть медицинская структура, предполагается заключение договора между ним и близлежащей поликлиникой или больницей, сказали в аппарате вице-премьера.

Цеховой или офисный врач будет вести учет всех работников, составлять план диспансеризации и организовывать ее проведение на производстве (своими силами, на выезде или записывая работников в поликлинику), отслеживать рекомендации и назначения по итогам осмотра, составлять индивидуальные планы ведения работников, сообщили в аппарате Татьяны Голиковой. Там добавили, что также в обязанности медика войдут выявление ранних признаков формирования профессиональных заболеваний, оказание неотложной помощи, проведение школы здоровья, организация мероприятий по формированию здорового образа жизни и двигательной активности работников.

Офисные врачи смогут практически непрерывно наблюдать за здоровьем работников, подчеркнули в аппарате вице-премьера. Это позволит в первую очередь контролировать людей из групп риска с сердечно-сосудистыми и эндокринологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания, костно-мышечной системы, предупреждать и предотвращать их развитие.

В Минздраве подтвердили, что направляли в правительство предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве. В Минтруде «Известиям» сказали, что эксперты рассматривают различные сценарии сохранения здоровья сотрудников на работе. В федеральном фонде ОМС и Роспотребнадзоре оперативно не ответили на запрос «Известий».

Внедрение цеховой медицины позволит снизить производственные потери от преждевременной смертности и продлить трудовое долголетие работников, сказали «Известиям» в пресс-службе Федерального фонда социального страхования. Там отметили: согласно статистике, более 60% смертельных случаев вызваны болезнями системы кровообращения, при этом более 70% из них могли быть предупреждены путем прохождения регулярных профилактических медицинских осмотров. В ФСС поддерживают возрождение института такой помощи на предприятиях и предполагают, что расходы на предупредительные меры будут компенсированы за счет средств страховых взносов от травматизма.

Больной вопрос

Возрождение института цеховых и офисных врачей потребует увеличения численности медиков, заявил «Известиям» первый директор фонда ОМС Владимир Гришин.

— Может показаться, что я не прав, ведь количество населения никак не изменится. Но порядка 40% работающих сейчас пользуются услугами частной медицины. В нынешних условиях ни врачей, ни среднего персонала не хватит. Если увеличить набор в медвузы на 20%, за шесть лет дефицит может быть закрыт, — считает специалист.

Пока неясно, во сколько обойдется зарплата новых врачей и открытие медкабинетов, а главное, кто всё это профинансирует, заметил Владимир Гришин. Как писали «Известия», содержание одного кабинета на производстве может обойтись в 1,5–3 млн рублей в год. Такие оценки давал член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Он отмечал, что также необходимо платить и врачу: не меньше 700–800 тыс. рублей в год.

В рамках школ здоровья офисные врачи могли бы помогать сотрудникам бросить курить, рекомендовать сократить потребление алкоголя и научить правильно питаться, предположила профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее мнению, это было бы существенным вкладом в улучшение здоровья россиян. Однако не все бизнесмены рискнут пустить на свою территорию сотрудников поликлиники, опасается она.

— Во-первых, не везде условия труда достаточно безопасны, не каждая компания захочет показывать это врачу. Потом, бизнесмены могут опасаться насчет сохранности коммерческой тайны и секретов производства, — сказала Любовь Храпылина.

Вопрос о возрождении цеховых и офисных врачей был поднят этим летом на совещании в аппарате правительства. «Предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве» было поручено собрать Минздраву, указано в протоколе встречи за подписью замруководителя аппарата правительства Ольги Кривонос. Также министерство должно было учесть позиции Минтруда, Роспотребнадзора, ФФОМС и ФСС.