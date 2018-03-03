Госдума предложила вернуть медработников в школы

В Государственной думе готовят изменения законодательства, закрепляющие понятия «школьной медицины» и предусматривающие возвращение медработников в школы. Об этом сообщает председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

В ходе рабочей поездки в Удмуртию на республиканский форум депутатов — челнов фракций «Единая Россия» Морозов заявил, что 20-го числа в экспертный совет будут вноситься изменения так называемой школьной медицины, инициаторами которых стал комитет, сообщает «Интерфакс».

Всего речь идет о четырех изменениях законодательства, в частности: об ответственности родителей за предоставление информации о здоровье школьников в случае, если они требуют особых условий обучения, занятий физкультурой и спортом и о возможности педагогов оказывать первую помощь.

Также Дмитрий Морозов добавил, что так или иначе в школьные и дошкольные образовательные учреждения должны вернуться медицинские работники. Причем это не всегда должен быть врач, который в основном будет выступать координатором.