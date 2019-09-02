В Москве ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города

Движение транспорта будет ограничено или полностью запрещено 7 и 8 сентября в связи с празднованием 872-летия Москвы на нескольких улицах в центре города. Со 2 сентября на ряде улиц мегаполиса уже не будет доступа к парковкам. Об этом сообщили в понедельник в информационном центре Транспортного комплекса столицы.

С 2 по 5 сентября припарковаться нельзя будет в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках. С 3 по 5 сентября — в Глинищевском переулке и Тверском проезде, а 4 и 5 сентября — в Никитском и Газетном переулках.

С 22:00 мск 5 сентября и до 8:00 9 сентября будут полностью перекрыты участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, улица Охотный Ряд, Моховая улица от Тверской улицы до улицы Большая Никитская, Тверской проезд, Театральный проезд от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка, а также Газетный, Глинищевский, Малый Гнездиковский, Леонтьевский и Никитский переулки, уточняет сайт aif.ru.

Фейерверки будут запускать в Москве 7 сентября в 21:00 мск на 33 площадках. В связи с этим для передвижения транспорта будут введены ограничения на некоторых улицах: с 20:50 до 21:10 будет перекрыта площадь Васильевского спуска, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных и Москворецкая улица. Участок проезда вдоль торгового центра «Авиапарк» на Ходынском поле будет перекрыт с 12:00 до 21:00. Также будут перекрыты некоторые улицы в Ново-Переделкино, Северном Бутово, Зеленограде, Троицке, Московском.

30 августа департамент культуры города Москвы подготовил масштабную культурную программу к празднованию 872-летия Москвы, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы