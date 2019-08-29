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Москвичей пригласили отметить День города в библиотеках

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Жителей Москвы пригласили отпраздновать день города в культурные центры и библиотеки с 4 по 24 сентября. Об этом 29 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Всего запланировано около 450 мероприятий по случаю празднования 872-летия Москвы. Наибольшая часть событий намечена на 7 и 8 сентября. Специальную программу с экскурсиями, квестами, лекциями, встречами с писателями подготовили 299 библиотек и 144 культурных центра столицы, пишет РИАМО со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

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В частности, КЦ «Нега» 7 сентября приглашает поучаствовать в квесте «Моя Москва», в рамках которого командам предлагается собрать карту города. В библиотеке № 239 пройдет киновикторина «Я шагаю по Москве», пишет НСН. 8 сентября в доме культуры «Берендей» пройдет краеведческий мастер-класс «Прочти свой город». Гостям предложат создать макет города в технике коллажа и назвать все его улицы, скверы и площади. На Арбате рядом с библиотекой «Дом А.Ф. Лосева» стихи прочтут столичные поэты, пишет «Федеральное агентство новостей».

День города в Москве отпразднуют 7 и 8 сентября на сотнях площадок. Центральным местом празднования станет Тверская улиц. В 2019 году День города посвящен 80-летию ВДНХ, и четыре тематические площадки расскажут об истории этого выставочного комплекса. В рамках празднования также состоятся 200 открытых тренировок и спортивных мастер-классов.

12 августа сообщалось, что жители Москвы выбрали праздничную программу на День города на портале «Активный гражданин».

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