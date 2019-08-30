Опубликована программа празднования Дня города в Москве

К празднованию 872-летия Москвы Департамент культуры города Москвы подготовил масштабную культурную программу, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у Храма Христа Спасителя и в Парке «Зарядье», в парке искусств «Музеон» и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате.

Кроме этого, во всех округах столицы будут расположены свои центральные площадки, среди них площадка на Аллее Космонавтов у метро ВДНХ, Государственный музей-заповедник «Царицыно», парк «Кусково», Екатерининский и Измайловский парки. Развлечения и праздничные программы учтут самые разные вкусы и предпочтения участников Дня города: от лучших образцов академического искусства – до популярнейших композиций эстрадной музыки; на площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Храм Христа Спасителя

7 сентября, 12:00–21:00;

8 сентября, 15:00 – 20:00

7 сентября у стен Храма состоится торжественная церемония открытия Дня города. В течение двух дней здесь выступят лучшие академические коллективы города; отдельную программу представят известные хоровые ансамбли. Здесь прозвучит любимая классика, а также концерты с участием музыкантов, исполняющих произведения в стиле «классический кроссовер».

Парк «Зарядье»

7 сентября, 12:00 – 21:00

8 сентября, 15:00 – 20:00

На открытой сцене парка режиссер и театральный художник Арсений Эпельбаум представит театральную программу, с трансформацией жанра оперы – от классической постановки – до современного прочтения.

В костюмированном гала-концерте примут участие ведущие солисты Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра, театра Геликон Опера. Прозвучат оперные произведения Моцарта, Россини, Чайковского, Верди, Пуччини.

Также гости парка смогут услышать выступление Ярославского академического симфонического оркестра и Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова; стать зрителями барочного представления театра «Le Petit Trianon». Уникальной частью программы станет двухдневный театрализованный карнавал, костюмы к которому готовит театральный художник, участник программы «Большая опера» на телеканале «Культура» Венера Казарова. Режиссёр-постановщик парковой программы – режиссёр и актёр Театра на Юго-западе Олег Анищенко.

Парк искусств «Музеон»

7 сентября, 12:00–21:00;

8 сентября, 15:00 – 20:00

В одном из самых живописных мест Центрального административного округа – парке искусств «Музеон» – главной темой праздника станет современная мода. Молодые российские дизайнеры представят публике свои идеи, воплощённые в костюмах от авангарда – до casual. Кульминацией праздника будут модные показы молодых российских дизайнеров. Здесь же состоятся театральные спектакли, творческие мастер-классы, пройдут образовательные программы.

Цветной бульвар

7 сентября, 12:00–21:00;

8 сентября, 15:00 – 20:00

В рамках проведения фестиваля «Добрая Москва 2019» на Цветном бульваре соберутся неравнодушные горожане. Фестиваль «Добрая Москва» – это большое событие, позволяющее привлечь внимание к социально значимым проблемам столицы.

Крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации расскажут о необходимости развития благотворительности в современном обществе. Также во время фестиваля можно будет поучаствовать в благотворительном забеге. Попробовать свои силы сможет любой желающий.

Жителей и гостей столицы ждут различные мероприятия и развлечения: творческие мастер-классы, ярмарка, а также праздничный концерт с участием известных и любимых всеми артистов.

Старый Арбат

7 сентября, 12:00 – 21:00;

8 сентября, 15:00 – 20:00

7 сентября гости мероприятия узнают об архитектуре московских театров, познакомятся с историей гастролей Театра Кабуки в России, послушают лекцию от музея Цветаевой «Цветаева и театр», увидят спектакль Музея В. Маяковского о жизни и творчестве поэта, станут участниками лекции с живой музыкой, организованной Музеем А.Н. Скрябина. Вечерняя программа 7 сентября будет представленная концертами классической музыки с участием Елены Ревич, Ксении Дежневой, Нины Шацкой и группы «Кватро».

8 сентября программу продолжат лекция «Маяковский-Эйзенштейн-Мейерхольд: кино/театр будущего», лекция от музея К. Паустовского и спектакль «Сказки на всякий случай» от музея Гоголя. Вас ждет литературно-поэтическое представление с участием Юлии Рутберг под аккомпанемент скрипки и рояля.

Поклонная гора

7 сентября, 12:00–21:00;

8 сентября, 15:00 – 20:00

Поклонная гора является одним из самых популярных мест празднования в Москве. На площадке, расположенной на главной Аллее Поклонной горы, выступят творческие коллективы с вокальными, танцевальные номерами и в лёгком жанре. Кульминацией праздника 7 сентября будут выступления с участием известных артистов от «Дорожного радио»: Тамара Гвердцители, Витас, Марк Тишман, Родион Газманов, Настя Макеева, Анита Цой, Денис Клявер, Глеб Матвейчук, Юлия Ковальчук, Жасмин, группа «Ярмарка», Варвара, Алексей Воробьев, Катя Лель, Ксения Дежнева, Диана Гарипова, Руслан Алехно, Сергей Росси, Катя Ростовцева, Эд Шульжевский, певица Афина, народный ансамбль «Сорока», Виктор Дорин и другие артисты. Концерт будет сопровождаться прямой трансляцией на телеканале ТВЦ.

8 сентября в вечернем концерте выступят артисты радиостанции «Русский хит»: Жасмин, Альбина Джанабаева, Согдиана, Анита Цой, Саша Иванов.

Екатерининский парк

7 сентября, 12:00–21:00;

8 сентября, 15:00–20:00

В Екатерининском парке праздничные выходные можно будет провести всей семьей. Детей и взрослых ожидают интерактивные развлечения и мастер-классы. Бесплатное занятие для всех желающих проведут участники шоу «Танцы»

на телеканале ТНТ. Здесь научат одному из популярных стилей танца и поставят вместе с профессиональными артистами небольшой фрагмент сценической программы. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе

по созданию костюмов и театрального грима. Кроме этого, для гостей праздника проведут театральные представления, перфомансы, поэтические чтения

и праздничный концерт.

ОКРУЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Департамент культуры города Москвы в каждом округе подготовил программу для центральной площадки, где также выступят известные артисты

и любимые творческие коллективы.

Измайловский парк

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 12:00–20:00

Парк «Ходынское поле»

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

Аллея Космонавтов (ВДНХ)

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

Парк «Кусково»

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

Набережная Москвы-реки, парк «Печатники»

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

Парк «Царицыно»

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 13:00–20:00

Детский ландшафтный парк в Южном Бутово

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

Празднование Дня города в Западном административном округе,

на Сколковское шоссе

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

Празднование Дня города в Западном административном округе, на улице Щорса

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

Ландшафтный парк «Митино»

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

Троицк, Академическая площадь

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

ТиНАО, п. Московский, мкр. 1, д. 39, стр. 1 (стадион МБУ “Центр Спорта “Московский”)

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00

Зеленоград, Центральная площадь

7 сентября, 12:00–21:00

8 сентября, 15:00–20:00