Музей Победы в Москве угостит горожан солдатской кашей в День города

Гостей московского Музея Победы будут угощать солдатской кашей в День города, 7 сентября. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что угощение получат первые 872 человека — в честь 872-го дня рождения Москвы.

Также посетителей ждет большая праздничная программа. В частности, для гостей подготовили «Открытый микрофон», при помощи которого все желающие смогут в стихах признаться в любви городу, пишет НСН.

Детям предложат создать на асфальте под руководством учителей тематические рисунки в рамках мастер-классов «Моя Москва». Занятия будут идти с 12:00 до 14:00 на площадке боевой техники.

В кинотеатре «Поклонка» для горожан устроят киномарафон о Москве. Кроме того, посетителей ждет двухчасовой праздничный концерт, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 3 сентября сообщалось, что в День города в Москве 80 музеев будут работать бесплатно.