Прямой эфир

Музей Победы в Москве угостит горожан солдатской кашей в День города

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гостей московского Музея Победы будут угощать солдатской кашей в День города, 7 сентября. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что угощение получат первые 872 человека — в честь 872-го дня рождения Москвы.

Также посетителей ждет большая праздничная программа. В частности, для гостей подготовили «Открытый микрофон», при помощи которого все желающие смогут в стихах признаться в любви городу, пишет НСН.

Детям предложат создать на асфальте под руководством учителей тематические рисунки в рамках мастер-классов «Моя Москва». Занятия будут идти с 12:00 до 14:00 на площадке боевой техники.

В кинотеатре «Поклонка» для горожан устроят киномарафон о Москве. Кроме того, посетителей ждет двухчасовой праздничный концерт, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 3 сентября сообщалось, что в День города в Москве 80 музеев будут работать бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свыше 500 тыс. школьников бесплатно посетили музеи Москвы
Гарик Сукачев пригласил москвичей на концерт в День города

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019