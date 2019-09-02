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Свыше 500 тыс. школьников бесплатно посетили музеи Москвы

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Фото: mos.ru
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Больше 520 тыс. учащихся столичных школ и колледжей бесплатно посетили музеи и галереи Москвы за два года существования проекта «Музеи — детям». Об этом 2 сентября сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Всего с момента старта программы учащиеся побывали в музеях больше 900 тыс. раз. Уточняется, что посещать культурные площадки можно в течение всего года, пишет «Москва 24»

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По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, дети могут ходить в музеи и индивидуально, и вместе с классом, а взрослый, сопровождающий группу, также имеет право на бесплатный билет.

«Когда мы только начинали реализовывать проект, нашей основной целью было сделать посещение музеев привычным видом досуга школьников. Теперь музеи также становятся частью образовательного процесса и учебной программы», — приводит слова Кибовского РИАМО.

Всего в проекте «Музеи — детям» участвует 91 культурная площадка. Самыми популярными у детей стали Государственный Дарвиновский музей, музеи-заповедники «Коломенское». «Измайлово» и «Люблино», а также Мемориальный музей космонавтики, уточняет сайт kp.ru.

Как отмечает REGNUM, всего в столице насчитывается 450 музеев, больше 100 из которых являются музеями предприятий и организаций, а большое 90 площадок — столичными музеями и выставочными залами. Также в городе есть порядка 80 негосударственных и частных музеев.

Проект «Музеи — детям» запустили 1 сентября 2017 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. В настоящее время участниками проекта являются только площадки департамента культуры Москвы. Планируется, что до конца 2019 года к проекту присоединятся пять частных музеев.

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