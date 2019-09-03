Прямой эфир

Гарик Сукачев пригласил москвичей на концерт в День города

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рок-музыкант Гарик Сукачев пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября.

«Друзья, 7 и 8 сентября — опять День города в Москве. Какое счастье для нас, москвичей, и гостей столицы! Приходите на концерт, увидимся. Надеюсь, все мы прекрасно проведем этот осенний день, даже не один, а два», — сказал артист.

Во время фестиваля жители столицы получат возможность прослушать почти 20 часов музыки от ведущих российских рок-исполнителей. В музыкальном марафоне примут участие группы «Ария», «Пилот», Вадим Самойлов, «Ундервуд», Валерий Сюткин, Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина, «Слот», проект «Горшенев», «Наив», «7Б», «СерьГа», Найк Борзов и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музыканты рассказали о подготовке к фестивалю «Наши в городе»
Группа «СерьГа» выступит на праздновании Дня города в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019