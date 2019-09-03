Гарик Сукачев пригласил москвичей на концерт в День города

Рок-музыкант Гарик Сукачев пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября.

«Друзья, 7 и 8 сентября — опять День города в Москве. Какое счастье для нас, москвичей, и гостей столицы! Приходите на концерт, увидимся. Надеюсь, все мы прекрасно проведем этот осенний день, даже не один, а два», — сказал артист.

Во время фестиваля жители столицы получат возможность прослушать почти 20 часов музыки от ведущих российских рок-исполнителей. В музыкальном марафоне примут участие группы «Ария», «Пилот», Вадим Самойлов, «Ундервуд», Валерий Сюткин, Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина, «Слот», проект «Горшенев», «Наив», «7Б», «СерьГа», Найк Борзов и др.