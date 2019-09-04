Ольга Кормухина и Алексей Белов позвали москвичей на фестиваль «Наши в городе»

Музыканты Ольга Кормухина и Алексей Белов пригласили москвичей на свое выступление в рамках фестиваля «Наши в городе» в Москве.

«Кто сказал, что пора фестивалей заканчивается вместе с летом?» — заявили они.

Ранее шоумен Николай Фоменко пригласил жителей Москвы на концерт группы «Секрет» в рамках фестиваля «Наши в городе».

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования Дня города в Москве. Москвичей и гостей столицы ждут почти 20 часов музыки. Помимо группы «СерьГа» выступят группы «Ария», «Пилот», «Ундервуд», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, Александр Ф.Скляр и «Ва-БанкЪ», Найк Борзов и другие музыканты. Вход на фестиваль будет бесплатным.