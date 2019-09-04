Николай Фоменко пригласил на концерт «Секрета» на фестивале «Наши в городе»

Музыкант и актер Николай Фоменко записал видеообращение, пригласив москвичей и гостей столицы на фестиваль «Наши в городе», который пройдет 7–8 сентября на проспекте Академика Сахарова в рамках празднования Дня города Москвы.

«Друзья, 7 сентября на проспекте Сахарова в 16:45 в рамках фестиваля «Наши в городе» группа «Секрет» —целый час сольника. Ждем!», — сказал он.

3 сентября лидер группы «СерьГа», рок-музыкант Сергей Галанин записал видеообращение к поклонникам рока, в котором тоже пригласил их на фестиваль «Наши в городе».

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования Дня города в Москве. С 13:00 и до самого вечера москвичей и гостей столицы ждут почти 20 часов музыки. Помимо группы «СерьГа» выступят группы «Ария», «Пилот», «Ундервуд», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, Александр Ф.Скляр и «Ва-БанкЪ», Найк Борзов и другие музыканты. Вход на фестиваль будет бесплатным.