Прямой эфир

Николай Фоменко пригласил на концерт «Секрета» на фестивале «Наши в городе»

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкант и актер Николай Фоменко записал видеообращение, пригласив москвичей и гостей столицы на фестиваль «Наши в городе», который пройдет 7–8 сентября на проспекте Академика Сахарова в рамках празднования Дня города Москвы.

«Друзья, 7 сентября на проспекте Сахарова в 16:45 в рамках фестиваля «Наши в городе» группа «Секрет» —целый час сольника. Ждем!», — сказал он.

3 сентября лидер группы «СерьГа», рок-музыкант Сергей Галанин записал видеообращение к поклонникам рока, в котором тоже пригласил их на фестиваль «Наши в городе».

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования Дня города в Москве. С 13:00 и до самого вечера москвичей и гостей столицы ждут почти 20 часов музыки. Помимо группы «СерьГа» выступят группы «Ария», «Пилот», «Ундервуд», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, Александр Ф.Скляр и «Ва-БанкЪ», Найк Борзов и другие музыканты. Вход на фестиваль будет бесплатным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергей Галанин пригласил любителей рок-музыки на фестиваль «Наши в городе»
Группа «СерьГа» выступит на праздновании Дня города в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019