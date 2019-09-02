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Группа «СерьГа» выступит на праздновании Дня города в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Российская рок-группа «СерьГа» выступит на праздновании Дня города в Москве. Об этом в эфире НСН рассказал лидер коллектива Сергей Галанин.

По словам музыканта, выступление музыкантов будет похоже на их сет на юбилейном фестивале «Нашествие», благодаря чему зрители услышат «нетленную программу».

«Если выступление относительно небольшое, люди ждут некоторых песен, без которых нельзя обойтись. Мы обязаны их исполнить, по-другому было бы неправильно. Поэтому будет сильное соответствие», — пояснил Галанин.

Помимо группы «СерьГа», в фестивале «Наши в городе», который станет одной из центральных площадок празднования Дня города в Москве 7 и 8 сентября, примут участие «Пилот», «Ундервуд», 7Б, Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Ольга Кормухина, НАИВ, «Слот» и многие другие музыканты. Вход свободный.

30 августа сообщалось, что опубликована программа празднования Дня города в Москве.

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