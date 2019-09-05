Группа «Ария» позвала москвичей на фестиваль «Наши в городе»

Группа «Ария» пригласила жителей Москвы на свой концерт в рамках фестиваля «Наши в городе».

«Приходите сами и приводите своих друзей и знакомых», — сказал вокалист группы Михаил Житняков.

Ранее на свое выступление в рамках фестиваля москвичей пригласил один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов.

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования Дня города в Москве. Москвичей и гостей столицы ждут почти 20 часов музыки. Помимо группы «СерьГа» выступят группы «Ария», «Пилот», «Ундервуд», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, Александр Ф.Скляр и «Ва-БанкЪ», Найк Борзов и другие музыканты. Вход на фестиваль будет бесплатным.