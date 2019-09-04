Фестиваль «Театральный марш» пройдет в День города в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 4 сентября.

Мероприятие организуют 7 сентября в саду «Эрмитаж», пишет «Федеральное агентство новостей». Самый масштабный в стране театральный фестиваль под открытым небом пройдет уже в седьмой раз. Посетители смогут бесплатно увидеть яркие и новые постановки ведущих городских театров, а также услышать оперы по произведениям Александра Пушкина в сопровождении музыки Николая Римского-Корсакова и Михаила Глинки.

На празднике выступят отечественные и зарубежные артисты, в том числе балет «Крейцерова соната» канадского хореографа Роберта Бинета, где повесть Льва Толстого переосмыслена на современный лад.

Помимо этого, на площади Щукинской сцены для горожан проведут мастер-классы по сценическому искусству для взрослых, организуют творческую мастерскую для несовершеннолетних, а также специальную детскую театральную программу. В 21:00 собравшихся порадуют праздничным фейерверком, пишет НСН.

Ранее 4 сентября сообщалось, что Максим Леонидов пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе».