Прямой эфир
Сюжет:

Москвичам пообещали теплый и сухой День города

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В День города в Москве ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Дорогая моя столица: Москва отметила 871-летие
Праздничные гулянья в честь Дня города завершились красочным салютом

К пятнице, 6 сентября, воздух в Москве прогреется до 22-24 градусов, в Подмосковье местами будет до 25, передает «РИА Новости». На следующий день температура снизится примерно на градус, возможны локальные небольшие дожди.

В воскресенье, 8 сентября, в столице будет до 23-25 градусов, обойдется без осадков.

Теплая и сухая погода сохранится и в начале следующей недели, пообещали синоптики.

Ранее в сентябре синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму. Особенно теплыми будут январь и февраль, рассказал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Очертания зимы», по его словам, будут заметны только в канун Нового года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве на сутки объявили «желтый» уровень погодной опасности
Температура на большей части планеты поднимется осенью выше нормы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019