Москвичам пообещали теплый и сухой День города
В День города в Москве ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
К пятнице, 6 сентября, воздух в Москве прогреется до 22-24 градусов, в Подмосковье местами будет до 25, передает «РИА Новости». На следующий день температура снизится примерно на градус, возможны локальные небольшие дожди.
В воскресенье, 8 сентября, в столице будет до 23-25 градусов, обойдется без осадков.
Теплая и сухая погода сохранится и в начале следующей недели, пообещали синоптики.
Ранее в сентябре синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму. Особенно теплыми будут январь и февраль, рассказал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Очертания зимы», по его словам, будут заметны только в канун Нового года.