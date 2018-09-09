Дорогая моя столица: Москва отмечает 871-летие

Москвичи и гости столицы во время праздничных гуляний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Юные горожане во время прогулки по Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Выступление артистов французского центра «Транс экспресс» на Манежной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Концертная программа у стен храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Празднование Дня города у храма Христа Спасителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Празднование Дня города у храма Христа Спасителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Выступление музыкантов в честь празднования Дня города
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Праздничные мероприятия в честь Дня города в центре Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники народных гуляний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Барабанщики французского коллектива «Транс экспресс» на фоне Кремля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Экскурсия с радио- и телеведущей Туттой Ларсен в Музее Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
День города в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Президент России Владимир Путин посетил торжественную церемонию открытия концертного зала «Зарядье». После речи главы государства на сцене выступил симфонический оркестр Мариинского театра под дирижерством Валерия Гергиева, оперная певица Анна Нетребко и пианист Денис Мацуев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Многие гуляющие выбрали сквер перед Храмом Христа Спасителя, как место, где можно отдохнуть в ожидании праздничного салюта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На Воробьевых горах состоялся праздничный концерт в честь 871-летия города Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Праздничный салют в честь Дня города над Кремлевской и Москворецкой набережными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Москвичи и гости столицы снимают праздничный салют на Воробьевых горах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Салют в честь Дня города на Воробьевых горах
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В эти выходные, 8 и 9 сентября, Москва отмечает 871-й день рождения. Праздничные мероприятия по этому случаю проходят в столице на 2 тыс. площадок, многие музеи и галереи отменили плату за вход. Самые яркие кадры торжеств — в галерее iz.ru
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