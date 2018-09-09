Дорогая моя столица: Москва отмечает 871-летие

В эти выходные, 8 и 9 сентября, Москва отмечает 871-й день рождения. Праздничные мероприятия по этому случаю проходят в столице на 2 тыс. площадок, многие музеи и галереи отменили плату за вход. Самые яркие кадры торжеств — в галерее iz.ru