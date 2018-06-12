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Танки и самовары

Как отметили День России в разных городах
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Участники парада национальностей в честь Дня России в Омске
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
На Крымскому мосту состоялся массовый автопробег, участие в котором приняли более 150 экипажей из разных регионов
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Жители Владивостока смогли увидеть выставку военной техники на Спортивной набережной
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Праздник народов омского Прииртышья
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Парад национальностей в Омске объединил больше тысячи человек — русских, казахов, латышей, армян, немцев, татар, курдов, грузин, узбеков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Аргентинские болельщики во время праздничных мероприятий на Поклонной горе в Москве
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Омичи в центре города во время праздничных гуляний
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Фото: ТАСС/Александр Колбасов
Жители Абакана приняли участие в шествии «Парад дружбы народов России»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест» на Поклонной горе в Москве
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Участник праздничных мероприятий в Симферополе
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
Туристы на городском фестивале «День России. Московское время»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Танцевальный флешмоб в парке Победы в столице
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
Жители Грозного отметили День России праздничным концертом на площади возле мечети «Сердце Чечни»
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