В Москве на сутки объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области с вечера среды до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

В столице предупреждение действует с 21 часа 4 сентября до 21 часа 5 сентября, ожидается кратковременный дождь. По области — с 15 часов 4 сентября до 18 часов 5 сентября соответственно, пройдет кратковременный дождь, местами с грозой.

Столбики термометров покажут +22...+24 градусов, ветер юго-восточный, 5–10 м/с. В ночь на четверг температура опустится до +12...+14 градусов.

«Желтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

Ранее в сентябре научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается. Это характерно для северных широт и средней полосы России.