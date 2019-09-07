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Собянин поздравил москвичей с Днем города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столичный мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с днем города. Поздравление опубликовано на официальном сайте мэра в субботу, 7 сентября.

«Дорогие мои москвичи, с Днем рождения! С Днем рождения потому, что город — это прежде всего вы, люди, которые в нем живут. Счастья вам и добра», — говорится в тексте поздравления.

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Собянин отметил, что в последние годы москвичи стали больше ценить свой город и больше гордиться им, а жить в столице стало намного комфортнее.

«Когда меня спрашивают, люблю ли я Москву, у меня нет сомнения в ответе. Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю — да, люблю. Иначе невозможно», — добавил мэр.

День города в Москве отмечают 7 и 8 сентября. На эти выходные в столице запланировано множество праздничных мероприятий, в частности музыкальный фестиваль «Наши в городе» и «Театральный марш». Кроме того, в эти дни 80 московских музеев будут работать бесплатно.

В связи с проведением торжественных мероприятий в городе будет ограничено движение транспорта.

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