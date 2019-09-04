В Москве в выходные пройдет музыкальный фестиваль «Наши в городе»

Двухдневный музыкальный марафон «Наши в городе» начнется в субботу, 7 сентября, в 12:00 в центре Москвы. Сцена и площадки фестиваля расположатся от Каланчевской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до Садового кольца.

Российскую столицу поздравят с Днем города группы «Ария», «Пилот», «Секрет», музыканты Гарик Сукачев, Валерий Сюткин, Найк Борзов и др. Организаторы приготовили не только музыкальные выступления, но и интерактивные зоны для гостей разных возрастов.

Зона Workout будет открыта на проспекте Академика Сахарова. Всех гостей будут ждать зарядка, тренировка по воркауту, мастер-классы и лекции от профессиональных трюкменов России и лично от рекордсмена Книги рекордов Гиннеса по подтягиванию на перекладине Виктора Филиппова.

Для любителей экстремальных и зрелищных шоу на асфальт Москвы выйдут участники крупнейших спортивных событий России и СНГ. Участникам мероприятия станут новаторы фристайла-мотокросса и команда профессиональных спортсменов MadMan.

Увлеченных технической стороной вопроса ожидает тематическая зона «Кастом Конвенция», где можно будет увидеть несколько десятков уникальных авто- и мотоэкспонатов.

В шатре Фонда Валентина Серова пройдут творческие мастер-классы для всей семьи. Здесь гости фестиваля смогут попробовать свои силы в создании картин в различных техниках, объемных открыток и аппликаций.

Для детей организаторы представят зону «Город Батутов КрутиКатай». Здесь они смогут познакомиться с героями мультфильмов, а так же покататься на карусели и надувных горках под зажигательную музыку.

Накануне певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова. На концерте в День города обязательно прозвучат композиции «Московский бит», «Стиляга из Москвы», «Москва-Нева», пообещал певец.