В лучшей «Традиции»: в Захарово прошел фестиваль народной культуры

Стрит-арт и русский психологический театр, лекция о богоискательстве Есенина и вариации на темы Вивальди, «Беловежская пуща» и мастер-класс игры на гуслях. В музее-усадьбе «Захарово» прошел ежегодный фестиваль «Традиция» — творческая площадка в формате семейного пикника. По задумке создателей — писателя Захара Прилепина и продюсера Эдуарда Боякова — здесь, в пушкинских местах, русская народная культура встречается с современностью в самых удивительных сочетаниях. «Известия» побывали на фестивале.

У входа в усадьбу раскинулся колоритный рынок, который сразу настраивает на нужный лад. Мастера гончарного дела представляют свои кружки и горшки, рядом палатка с плетеными корзинами, чуть дальше — вязаные игрушки. Тут же на лавочке, щурясь от солнца, старушка в национальном костюме вяжет пояс от радикулита. На поляне — первой точке фестивального маршрута — реют флаги, бравые казаки деловито расхаживают взад-вперед, девушки в березовых венках водят хороводы.

На большой сцене готовятся к выступлению музыканты «Беспечного оркестра». Отдавая дань месту и юбиляру Пушкину (в этом году исполнилось 220 лет со дня рождения поэта), артисты прочли главы из «Евгения Онегина» под импровизации музыкантов на классические мелодии, среди которых, например, отчетливо угадывались «Времена года» Вивальди. Чуть позже уже зрители в сопровождении всё того же оркестра зачитали для маленьких гостей «У лукоморья дуб зеленый…».

Во дворике самой усадьбы, где больше двух веков назад «наше всё» слушал сказки Арины Родионовны, писатель Захар Прилепин завел со зрителем очень серьезный разговор о Есенине — о том, как на него повлияла Октябрьская революция и как в его творчестве отразились поиски Бога. На вопрос «Известий», не слишком ли это сложная тема для зрителей, приехавших отдохнуть на природе, писатель заметил, что русские люди разные: кто-то хочет только расслабиться, а кто-то — получить максимально разнообразные эмоции. И с детьми поиграть, и серьезно поразмышлять, и музыку послушать.

— Шоу-бизнес сожрал 98% нашего внимания. Откройте любой журнал и увидите там интервью с каким-нибудь участником ток-шоу, а не с исполнителем народных песен. Мы все понимаем, что в этом есть что-то нездоровое, но почему-то продолжаем поглощать фастфуд. Но у фестиваля с артистами никаких проблем. С каждым годом принять участие в «Традиции» желающих всё больше. Приезжают ребята из Брянска, Курска, Поморья, Сибири, — рассказал писатель.

На Ракушке, небольшой поляне, расположенной через реку, давал концерт женский ансамбль казачьей песни «Чапура» под управлением Юрия Чиркова. Молодые девушки в национальных костюмах исполняли традиционные песни терских и гребенских казаков, которые они «подслушали» во время экспедиций по Северному Кавказу.

— Не скажу за всех, но я считаю, что сохранение традиций зависит от каждого из нас. Если музыка зафиксирована на бумаге, но не звучит вживую, она исчезнет. А как можно допустить, чтобы исчезла наша с вами история, — поделилась с «Известиями» после концерта участница ансамбля Ксения Быстрова. — Мы часто ездим в экспедиции, буквально на днях я вернулась из Чечни, где много казачьих станиц. И, что удивительно, мы до сих пор находим новые песни, мелодии, обряды. Так что традиции живы.

В течение дня любой желающий мог азартно пострелять из лука по бутылкам, построить баррикаду из тюков соломы, вылепить из глины свистульки и попробовать свои силы в музыке. У мостика рядом с памятником Александру Сергеевичу проводил мастер-класс по игре на гуслях Василий Фоменко — известный собиратель и реконструктор музыкальных инструментов. На фестиваль он принципиально пришел не в национальном костюме.

— Почему я не в косоворотке? Да потому что на гуслях играли в том, в чем ходили обычно, в том числе в пиджаках. В середине XX века в какой-нибудь псковской деревне мужик мог спокойно выйти вечером и, не рисуясь, взять в руки гусли. И ни у кого это не вызывало когнитивного диссонанса, — объяснил Василий Фоменко.

В этот день выступило еще множество коллективов — и не только музыкальных. Артисты Валерий Баринов и Ольга Кабо представили спектакль «…И мой Пушкин», Эдуард Бояков — эскиз спектакля МХАТа имени Горького «Три женщины Есенина» по Захару Прилепину, артисты кукольного театра Елены Трещинской разыграли сказку «О рыбаке и рыбке». Наконец, «Белорусские песняры» подарили зрителям любимую всеми «Беловежскую пущу».