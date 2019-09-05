В Москве ограничат движение транспорта в День города

В связи с празднованием Дня города 7 и 8 сентября в Москве введут ограничение движения транспорта. Первые изменения схемы движения введутся в четверг, 5 сентября, сообщается на сайте мэра столицы.

С 22:00 четверга участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд станет пешеходным. Также ограничат движение на нескольких прилегающих переулках.

В связи с проведением праздничного фейерверка 7 сентября с 20:50 до 21:10 будут закрыты для движения транспорта площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных.

Центр организации дорожного движения рекомендует в ближайшие дни пользоваться городским транспортом, добавляет «Федеральное агентство новостей». Автомобилистам советуют ознакомиться с вводимыми ограничениями и перенести поездки на вечерние часы.

В Москве во время празднования Дня города парковка в зоне платного парковочного пространства будет работать в обычном режиме: платно в субботу и бесплатно в воскресенье.