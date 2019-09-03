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В Москве в День города парковочные зоны будут работать в обычном режиме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве во время празднования Дня города 7 и 8 сентября парковка в зоне платного парковочного пространства будет работать в обычном режиме: платно в субботу и бесплатно в воскресенье. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы президиума правительства Москвы.

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«В праздничные дни 7 и 8 сентября 2019 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет работать в штатном режиме — платно в субботу и бесплатно в воскресенье», — указано в документах.

Кроме того, во время празднования Дня города Московские музеи будут работать бесплатно. В частности, можно будет сходить в Музей Москвы, Государственный музей Высоцкого, Музей Булгакова, Московский музей современного искусства и др.

Торжественное начало празднования Дня города пройдет 7 сентября на ВДНХ. Центральной площадкой праздника является Тверская улица, которая станет пешеходной, отмечает телеканал «360». В специальную программу к 872-летию Москвы вошли спектакли, пешеходные экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты.

2 сентября сообщалось, что музыканты рассказали о подготовке к фестивалю «Наши в городе» в честь праздника в Москве.

Жители столицы 7 и 8 августа получат возможность прослушать почти 20 часов музыки от ведущих российских рок-исполнителей крупнейшего опен-эйра «Нашествие». В музыкальном марафоне примут участие Гарик Сукачев, группа «Пилот», Вадим Самойлов, «Ундервуд», Валерий Сюткин, Trubetskoy, Сергей Бобунец, «Слот», проект «Горшенев», «Наив», «7Б», «СерьГа», Найк Борзов и др.

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