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Самойлов и Сукачев станут хедлайнерами фестиваля «Наши в городе»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Российский певец и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и музыкант Гарик Сукачев выступят хедлайнерами фестиваля «Наши в городе».

Помимо них на двухдневном концерте в честь 872-летия Москвы выступят 22 артиста — в каждый из заявленных дней по 11 коллективов.

«В столице фестиваль будет проводиться всего второй раз за свою 17-летнюю историю. Отличие от прошлогоднего события в том, что в этом году оно проходит в День Города, когда в столице много различных площадок. Как раз наличие большой инфраструктуры развлечений и является основным отличием», — сообщил заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрей Матвеев, выступивший одним из организаторов мероприятия. Он добавил, что помимо музыки гостей фестиваля ждут спортивные и развлекательные зоны, фудкорты и ярмарки.

Музыкальная программа фестиваля:

7 сентября:
11:50-12:00 - открытие;
12:00-12:30 - «Альянс»
12:45–13:15 - «Мураками»
13:30-14:00 - «Ундервуд»
14:15-14:45 - «7Б»
15:00-15:30 - «Горшенев»
15:45-16:15 - Zdob si Zdub
16:45-17:45 - «Секрет»
18:00-18:45 - «Нейромонах Феофан»
19:00-19:30 – Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ»
19:45-20:15 - Найк Борзов
20:30-21:30 - Вадим Самойлов
8 сентября:
12:00-12:30 - «Несчастный Случай»
12:45-13:15 - Валерий Сюткин
13:30-14:00 - «СерьГа»
14:15-14:45 - Trubetskoy
15:00-15:30 - Сергей Бобунец
15:45-16:15 - Ольга Кормухина и Алексей Белов
16:30-17:00 - «НАИВ»
17:15-17:45 - «СЛОТ»
18:00-18:45 - «Ария»
19:00-19:45 - «ПилОт»
20:15–21:45 - Гарик Сукачёв

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования дня города Москвы. Гостей мероприятия ждут почти 20 часов музыки. Сцена и площадки фестиваля расположатся от Каланчевской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до Садового кольца.

Вход на концерт свободный.

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