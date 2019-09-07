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Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в День города 7 сентября. Как отмечается на сайте Гидрометцентра, в столице будет тепло и солнечно.

Так, в субботу в столице ожидается 22–24 градуса тепла, местами возможен кратковременный дождь. По области температура установится на отметке плюс 20–25. Ночью похолодает до 11–13 градусов, а в Подмосковье температура будет колебаться в пределах 8–13.

В воскресенье, 8 сентября, погода останется такой же теплой, и термометры покажут москвичам 20–25 градусов.

Ранее в сентябре синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму. Особенно теплыми будут январь и февраль, рассказал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Очертания зимы», по его словам, будут заметны только в канун Нового года.

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