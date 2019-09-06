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В Москве за восемь лет отреставрировали 1330 памятников архитектуры

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru/Юлия Иванко
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За последние восемь лет в Москве отреставрировали 1330 памятников архитектуры. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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По словам мэра города Сергея Собянина, 500 памятников были отремонтированы на средства частных инвесторов.

«Это революция в области реставрации, которая произошла за последние годы, произошла не только за счет бюджетных вливаний, но и за счет понимания состоятельных граждан, что это нужно для сохранения истории», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

Всего с 2010 года количество столичных памятников, нуждающихся в ремонте, сократилось в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии на сегодняшний день составляет 94%, пишет НСН.

В ноябре 2018 года сообщалось, что более 80 храмов отреставрированы в Москве с 2011 года.

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