Школьная жизнь: как выглядит новая пешеходная зона Москвы

В Москве в конце лета появилась новая пешеходная зона, которая, по замыслу столичных властей, в ближайшее время может составить конкуренцию Арбату или Камергерскому переулку. К 1 сентября планируется завершить работы по благоустройству расположенной на Таганке Школьной улицы. Подробнее о том, как бывшую вотчину ямщиков превращали в новый культурный центр силы, — в галерее «Известий»