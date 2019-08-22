Школьная жизнь: как выглядит новая пешеходная зона Москвы

В Москве в конце лета появилась новая пешеходная зона, которая, по замыслу столичных властей, в ближайшее время может составить конкуренцию Арбату или Камергерскому переулку. К 1 сентября планируется завершить работы по благоустройству расположенной на Таганке Школьной улицы. Подробнее о том, как бывшую вотчину ямщиков превращали в новый культурный центр силы, — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Школьная улица расположена недалеко от площади Рогожской Заставы и до 1920-х годов носила название 2-й Рогожской. А еще раньше, во времена Бориса Годунова, называлась улицей Тележной. Существует она с XVI века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Сегодня известна она в первую очередь благодаря сохранившемуся здесь уникальному комплексу малоэтажной застройки XIX века. Дома относятся к Ансамблю Рогожской ямской слободы, который имеет статус памятника истории и культуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Несколько столетий назад она была центром располагавшейся в этом районе ямской слободы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
На некоторых участках до сих пор уцелела старинная брусчатка XIX века — ее не стали закрывать современной плиткой, оставив для всеобщего обозрения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Несмотря на то что вокруг возведены привычные многоэтажки, здесь сохранились старинные каменные особняки, поэтому улицу краеведы иногда сравнивают с музеем под открытым небом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Сохранившиеся въездные ворота напоминают о том, что когда-то здесь жили ямщики — через эти арки лошади могли въезжать во двор. В этих же домах работали лавки, продававшие сбрую, и трактиры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Слобода пришла в упадок еще в конце XIX века, вскоре после этого дома на улице обветшали, после революции в них находились коммуналки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Возродить ее пытались на закате существования Советского Союза — улицу хотели сделать пешеходной, чтобы сохранить уголок исторической Москвы. В перспективе она должна была стать вторым Арбатом. Но работы, начатые в 1980-е, так и не были завершены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Вновь за благоустройство Школьной улицы в столице взялись уже спустя около 40 лет — весной 2019-го
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Так улица выглядит сегодня: ее закрыли для движения автомобилей и замостили плиткой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В планах также отмыть фасады расположенных здесь домов и отремонтировать часть из них
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Столичные власти рассчитывают, что в ближайшее время Школьная может стать новым центром притяжения, сравнивая ее не только с Арбатом, но и с популярными Камергерским и Столешниковым переулками
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