Живите богато: ВДНХ снова показывает достижения и рекорды

1 августа 1939 года впервые распахнулись ворота Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, главной экспозиции достижений Страны Советов. Выставка трижды меняла название, но самым известным и знаковым остается то, под которым она известна и сегодня — ВДНХ. После разрухи «лихих» 1990-х гигантский выставочный центр возвращается к жизни. «Известия» посмотрели, как живет ВДНХ накануне юбилея
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Недавно закончена реставрация арки Главного входа, построенной в 1951–1954 годах по проекту архитектора Мельчакова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сноп колосьев в руках «Рабочего и Колхозницы» на вершине арки возносится на 32-метровую высоту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Центральный павильон был возведен по проекту академика Щуко и профессора Гельфрейха. Здание включено в список объектов культурного наследия России федерального значения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Памятник В.И. Ленину скульптора Яцыно был отреставрирован в 2016 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Территория ВДНХ вместе с Ботаническим садом и парком «Останкино» составляет более 520 га
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Знаменитый «Боец с быком» скульптора Кангиссера по-прежнему украшает фасад павильона № 51 «Мясная промышленность» (некогда называвшегося «Главмясо»)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Полноразмерный макет ракеты-носителя «Восток», установленный в 1967 году, был тщательно отреставрирован в 2010-м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
У макета высотой с 16-этажный дом обновили лакокрасочное покрытие и усилили несущие конструкции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
С павильона «Космос» открывается поистине волшебный вид на экспозицию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Бык Кангиссера с любопытством смотрит вниз, на постоянно идущие работы по реконструкции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вновь заработал легендарный фонтан «Дружба народов», перед которым в день юбилея состоится праздничный концерт звезд эстрады
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Золотые фигуры 16 девушек, символизирующих республики СССР, реставрировались четыре месяца командой специалистов высокого класса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сегодня ВДНХ символизирует для москвичей непрерывную связь времен, сюда приходят и просто погулять, и рассказать детям об истории страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Снова вернулся и фонтан «Каменный цветок». При реставрации фонтанов ВДНХ пришлось заменить около 3 км водоводов и более 50 км электропроводки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Праздничные мероприятия по поводу юбилея продлятся несколько дней. Подробности можно узнать на официальном сайте ВДНХ
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