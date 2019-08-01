Живите богато: ВДНХ снова показывает достижения и рекорды

1 августа 1939 года впервые распахнулись ворота Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, главной экспозиции достижений Страны Советов. Выставка трижды меняла название, но самым известным и знаковым остается то, под которым она известна и сегодня — ВДНХ. После разрухи «лихих» 1990-х гигантский выставочный центр возвращается к жизни. «Известия» посмотрели, как живет ВДНХ накануне юбилея