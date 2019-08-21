В Москве отреставрируют флигель усадьбы на Большой Ордынке

Реставрацию московской городской усадьбы Новикова–Давыдова на Большой Ордынке планируют завершить к концу 2019 года. Об этом 21 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставраторам приходилось прилагать усилия, занимаясь переборкой сруба, поскольку часть деревянных стен была поражена грибком и плесенью. Кроме того, в замене нуждались аварийные фрагменты дерева, которые «буквально рассыпались в труху», пишет «Москва 24».

К настоящему моменту завершено воссоздание кровли, проведена реставрация лепного декора, воссоздан белокаменный цоколь, а также приведены в порядок своды Монье, исторические трубы и печи.

Здание было построено в XIX веке по проекту архитектора Петра Виноградова, окончившего Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

В пресс-службе Мосгорнаследия отметили, что в последние годы здание не эксплуатировалось из-за аварийного состояния, к которому привели пожары и протечки кровли. Долгое время в ведомстве добивались от собственника проведения работ по сохранению памятника. Работы начались в 2017 году, сейчас реставрация находится на завершающей стадии, здание уже полностью освобождено от лесов. Сейчас специалисты работают над интерьерами здания, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», усадьба является объектом культурного наследия.

20 августа сообщалось, что в Москве в ходе реставрационных работ в служебном флигеле городской усадьбы XVII–XVIII веков в Кривоколенном переулке нашли элементы древнерусской архитектуры.