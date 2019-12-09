Берлин словам не верит: в бундестаге требуют рассекретить дело Хангошвили

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала от следствия обнародовать все детали расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. Вопрос будет рассмотрен в бундестаге на следующей неделе. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете парламента ФРГ. Там отметили: дело выглядит сфабрикованным намеренно для обострения отношений с РФ. Депутаты пообещали сделать «всё возможное и невозможное», чтобы расследование стало открытым. В Совфеде «Известиям» заявили, что высылка дипломатов никак не скажется на итогах встречи «нормандской четвёрки» — в этом не заинтересован прежде всего сам Берлин.

Под чью дудку пляшут

4 декабря стало известно, что Берлин объявил персонами нон-грата двух дипломатов РФ и выслал их из страны. Официальная причина: «недостаточный уровень содействия российской стороны в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии, совершенного в центре Берлина 23 августа 2019 года предположительно российским гражданином».

В МИД РФ в тот же день заявили, что последуют ответные меры. В посольстве РФ в Берлине не смогли предоставить оперативный комментарий на вопрос «Известий» о том, будет ли Россия высылать немецких дипломатов. Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 декабря призвал ФРГ задействовать каналы для общения с российскими правоохранительными органами.



Как заявил «Известиям» член международного комитета бундестага от АдГ Вальдемар Гердт, действия правительства выглядят как потакание иностранным интересам, особенно в преддверии «нормандского саммита». Поэтому его партия намерена поднять вопрос о предоставлении всех деталей следствия широкой общественности. Только так, по мнению политика, можно убедиться, что дело об убийстве не политизировано.

Берлин_Грузия Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

— Поражает циничная хладнокровность нашего правительства, которое целенаправленно втягивает нас в крупномасштабные конфликты. Для того, чтобы понять чьих рук это дело, надо просто поразмыслить, кому это выгодно. Выгодно ли это России, Германии? Очевидно, нет, — посетовал политик. — На следующий неделе в бундестаге мы поднимем вопрос об открытости следствия и сделаем всё возможное и невозможное, чтобы правда вышла на свет.

Аналогичную позицию заняли и в партии «Левых» (die Linke).

— Причастность властей РФ к убийству не доказана, а новые санкции лишь подтвердят свой политический мотив, — заявил «Известиям» официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной.

В МИД Германии в ответ на запрос «Известий» заявили, что 20 ноября представитель МИД ФРГ Андреас Михаэлис встречался с российским послом в Берлине, чтобы донести позицию Германии и потребовать от Москвы более активных действий.

— Мы решительно настроены идти до конца в этом расследовании с Россией. Вот о чем сейчас идёт речь, а не о каких-либо других темах, включая санкции, — заявил «Известиям» уполномоченный Федерального правительства Германии по РФ Дирк Визе.

В партиях Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), образующих правящую коалицию, не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий.

Берлин_Грузия Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили Фото: из личного архива

Известно, что убитый — гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили причастен к организации терактов на территории РФ, поддерживал запрещённый в России «Имарат Кавказ». В 2016 году Грузия объявила его в международный розыск. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Хангошвили был связным между лидерами незаконных вооруженных формирований Кавказа — Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым и Доку Умаровым. В результате спланированной им масштабной террористической атаки на Ингушетию были убиты 98 человек.

Нападка на нормандский

По мнению научного директора Германо-Российского форума Александра Рара, на фоне стартующего 9 декабря нормандского саммита Берлин решил смягчить тон антироссийских настроений. Об этом говорит и речь Ангелы Меркель — 5 декабря канцлер призвала воздержаться от спекуляций до завершения расследования прокуратуры. По мнению эксперта, новых санкций и срыва диалога с Москвой — как это было в 2018 году после инцидента в Солсбери — по крайней мере до завершения встречи «четвёрки» в Париже ожидать не стоит.

— Очередной скандал с Россией в немецком правительстве сейчас никому не нужен, поэтому заявления политиков Христианско-демократического союза (ХДС — одна из двух партий в правящей коалиции Германии. — «Известия») звучат даже можно сказать миролюбиво, — отметил политолог. — Пресса же наоборот старается разжечь скандал, 6 декабря Spiegel в открытую призывал занять наиболее жёсткую позицию в отношении РФ. Не исключаю, что за подобного рода публикациями стоят американские политики из так называемого deepstate (глубинного государства. — «Известия»), желающие сохранить действующий в мире статус-кво.

Несмотря на желание немецкоязычной прессы обострить отношения Москвы и Берлина, а в идеале вообще вынудить ФРГ и Францию отказаться от участия в нормандском саммите, Россия верит в то, что встреча четвёрки пройдёт, и её повестка от этого не изменится. Об этом «Известиям» заявил глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.



— Этот эпизод не может изменить характер «нормандского формата», встреча намного крупнее по значению, и в Париже, и в Берлине её ждут не меньше, чем в Москве, Киеве или в ДНР и ЛНР, — сообщил сенатор.

В последний раз встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России проходила в 2016 году. Как ожидается, на саммите «четверка» попытается реанимировать урегулирование в Донбассе.