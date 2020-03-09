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У россиянина выявили коронавирус в ОАЭ

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Фото: REUTERS/Satish Kumar
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Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило о регистрации 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Среди инфицированных оказался гражданин России, сообщает агентство WAM в понедельник, 9 марта.

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В заявлении ведомства сообщается, что среди заболевших также четыре гражданина эмиратов, три итальянца, по два гражданина из Бангладеша и Непала, индиец и сириец.

Отмечается, что новые случаи заболевания были обнаружены после «активного и непрерывного расследования», а также проверки тех, кто вступал в контакт с инфицированными, чьи диагнозы были подтверждены ранее.

3 марта сообщалось, что в ОАЭ коронавирус был выявлен у двух россиян, их поместили в больницу. Также среди заболевших числились два гражданина Италии, один гражданин Германии и один — Колумбии. Старший советник посольства РФ в ОАЭ Юрий Видакас рассказал, что инфицированным предстоит сдать целую серию анализов и повторных тестов.

Ранее неизвестный бетакоронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России пока подтверждены 20 случаев заболевания.

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