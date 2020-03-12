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Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

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Фото: REUTERS/Satish Kumar
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Гражданин России заразился коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает в четверг, 12 марта, агентство WAM со ссылкой на министерство здравоохранения и профилактики.

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Общее число случаев заражения коронавирусом в ОАЭ в настоящее время достигло 85.

Среди 11 человек, у которых диагностирован коронавирус за последние сутки, два гражданина Италии, два филиппинца, а также по одному гражданину Черногории, Канады, ФРГ, Пакистана, ОАЭ, Великобритании и России.

Министерство здравоохранения и социального развития подтвердило, что состояние заболевших стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь, а больницы оснащены необходимым медицинским оборудованием и материалами.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на 12 марта, по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4600 человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.

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