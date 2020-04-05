Число заболевших COVID-19 в мире возросло на 82 тыс. за сутки

Число зараженных новым типом коронавируса увеличилось более чем на 82,1 тыс. за последние сутки, умерли более 5,7 тыс. человек. Об этом в воскресенье говорится в ежедневной информационной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что по состоянию на 22:00 мск 5 апреля в мире зарегистрирован 1 136 851 случай заболевания COVID-19. За весь период пандемии скончались 62 955 человек. На данный момент вирус распространился более чем в 200 странах мира.

В настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе — около 621 тыс. Наиболее тяжелая ситуация обстоит в Испании, там положительный результат на наличие инфекции подтвердился у 124 736 человек, в Италии таких 124 632, а в Германии — 91 714. Летальных исходов в Европе было выявлено более 46 тыс.

В Соединенных Штатах заболели почти 274 тыс. человек, а умерли 7020. В Китае же всего было зафиксировано 82 930 случаев заражения.

Ранее в этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис рассказала о первых симптомах заражения коронавирусом.

По состоянию на 5 апреля в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились, 43 скончались.

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