Парламент Эстонии не поддержал проведение референдум о браке

Парламент Эстонии на заседании в среду, 13 января, проголосовал против предложения партии коалиции о проведении референдума о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инициативу поддержали 26 депутатов из 101, против высказались 49. В голосовании не участвовали 25 депутатов, один отсутствовал.

Согласно проекту, 18 апреля предлагалось провести всенародный опрос на тему «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины».

Против референдума выступали оппозиционные «Партия Реформ» и «Социал-демократическая партия», поддержанные президентом страны Керсти Кальюлайд. По их мнению, референдум в случае победы партий коалиции мог расколоть общество и нарушить права сексуальных меньшинств.

Проект постановления был подготовлен правящими партиями Центра, «Отечество» и «Консервативной народной партией». Он прошел 14 декабря первое чтение.

Кальюлайд выступила 9 января с предложением увязать принятие постановления с доверием парламенту и в случае победы коалиции высказалась за роспуск парламента.

Однако 13 января премьер-министр, председатель ведущей правящей партии Центра Юри Ратас подал в отставку в связи с выдвинутым во вторник неожиданно для политических кругов и общественности подозрением партии в коррупции. В отставку автоматически ушло все правительство. Оно продолжит работу до назначения нового состава кабинета министров, однако пока не имеет права принимать важные политические решения, к каковым относится и вопрос о референдуме.