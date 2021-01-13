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Премьер-министр Эстонии заявил об отставке из-за коррупционного скандала

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Премьер-министр Эстонии, председатель ведущей правящей Центристской партии Юри Ратас 13 января заявил, что уходит в отставку из-за подозрений в коррупции в партии.

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Накануне стало известно, что генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб намерен уйти в отставку из-за подозрений в коррупции. Речь идет о возможных коррупционных преступлениях, связанных с застройкой недвижимости компанией Porto Franco.

«В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным»,— говорится в заявлении Ратаса, опубликованном на его странице в Facebook.

Он добавил, что данное решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами.

Ратас также поблагодарил всех тех, с кем «имел честь работать премьер-министром в течение четырех лет».

Кроме этого, он заявил, что не имеет отношения к коррупционному скандалу. «Сегодня я связался как с генеральным прокурором, так и с генеральным директором полиции безопасности, которые подтвердили, что у них нет никаких подозрений в отношении меня», — подчеркнул Ратас.

12 января государственный прокурор Эстонии Таави Перн заявил, что генеральный секретарь Центристской партии Эстонии Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер и еще два человека являются подозреваемыми по делу о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу Porto Franco.

Согласно подозрению, Тедер и Корб договорились, что Тедер пожертвует до местных выборов Центристской партии 1 млн евро, в ответ связанная с Тедером Porto Franco получит желаемый кредит.

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