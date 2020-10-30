Еврокомиссия напомнила Эстонии о незаконности платы за выезд из страны

Еврокомиссия снова напомнила Эстонии о том, что плата за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе нарушает правила Шенгенского пограничного кодекса, власти страны не согласны с претензиями. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил глава МВД балтийской республики Март Хельме.

Еврокомиссия считает, что Эстония должна отменить дополнительные условия, установленные для пересечения внешних сухопутных границ при выезде из Евросоюза. Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года.

Март Хельме отметил, что министерство внутренних дел ознакомится с присланным Еврокомиссией письмом и сформирует свою позицию по этому вопросу. Он добавил, что прения с ЕК длятся уже много лет, при этом стороны расходятся во мнениях.

«Эстония придерживается мнения, что организация въезда транспортных средств на расположенные на шоссе погранпункты и очереди на пересечение границы, обслуживание зоны ожидания и взимание платы за эти услуги относятся к организации движения и являются мерами транспортной сферы. Они не связаны с пограничным контролем, патрулированием и мониторингом. Таким образом, введенные Эстонией порядок и меры не относятся к сфере регулирования пограничных правил шенгена и не могут им противоречить», — заявил Хельме изданию Postimees.

По данным Postimees, Еврокомиссия направила в Эстонию официальное письмо в мае 2016 года и мотивированное заключение в январе 2019 года. Полученный ответ был неудовлетворительным, и, хотя некоторые изменения в организации пересечения границы были отмечены во время визита комиссии на место, правовая ситуация не изменилась, считают в ЕК. В связи с этим в пятницу Еврокомиссия направила эстонским властям дополнительное письмо с официальным уведомлением.

У Эстонии есть два месяца, чтобы проинформировать ЕК обо всех мерах, принятых для надлежащего выполнения соответствующих положений Шенгенского пограничного кодекса. В противном случае Европейская комиссия может рассмотреть возможность продолжения административной процедуры.

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