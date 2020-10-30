Прямой эфир
Сюжет:

В Еврокомиссии назвали худший сценарий в борьбе с коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При наихудшем сценарии вакцину от коронавируса создать не удастся. Об этом 30 октября заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Отложенное действие: СОVID повреждает органы уже после выздоровления
Ученые считают, что коронавирус атакует красный костный мозг, фрагменты которого находят в печени, почках и других органах 

«Худший сценарий для меня, это если эффективную [западную] вакцину от коронавируса создать вообще не удастся», — приводит ТАСС слова Кириакидес.

Он добавила, что лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев.

Ранее в этот же день представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС.

Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что вакцину от коронавирусной инфекции страны Евросоюза получат одновременно в соответствии с численностью населения.

На прошлой неделе исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств Гвидо Рази заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции предположительно начнется в Европе весной-летом 2021 года.

В середине октября глава ЕК заверила, что в Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020