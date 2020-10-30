В Еврокомиссии назвали худший сценарий в борьбе с коронавирусом

При наихудшем сценарии вакцину от коронавируса создать не удастся. Об этом 30 октября заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

«Худший сценарий для меня, это если эффективную [западную] вакцину от коронавируса создать вообще не удастся», — приводит ТАСС слова Кириакидес.

Он добавила, что лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев.

Ранее в этот же день представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС.

Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что вакцину от коронавирусной инфекции страны Евросоюза получат одновременно в соответствии с численностью населения.

На прошлой неделе исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств Гвидо Рази заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции предположительно начнется в Европе весной-летом 2021 года.

В середине октября глава ЕК заверила, что в Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина.