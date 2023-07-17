Выбирай — не хочу: в США предлагают реформировать выборы

В США с новой силой разгораются дискуссии на тему электоральной реформы. Одна из самых важных и особенно актуальных накануне выборов проблем опять всплыла на поверхность. Республиканцы предлагают радикальные изменения, демократы, разумеется, против, ведь это перечеркнет их усилия последних 30 лет. Есть ли перспективы пересмотра избирательного процесса в США, разбирались «Известия».

Чтоб как у людей

Пять республиканских членов комитета по управлению палаты представителей обнародовали инициативу «Акта о доверии американцев к выборам». Конгрессмены предлагают вернуть требование о подтверждении личности избирателя, запретить голосовать людям, не имеющим гражданства, ограничить временными рамками голосование по почте, а также обязать власти вести ежегодно обновляемую базу данных.

В большинстве американских штатов всех этих ограничений и требований нет. В одном, очень неполном исследовании организации Judical Watch было обнаружено не менее 1,8 млн физически мертвых граждан, сумевших тем не менее принять участие в выборах и проголосовать. Более того, пробелы в законодательстве и недостатки в работе избирательных комиссий неоднократно приводили к тому, что мертвые не только голосовали, но и избирались. Например, в 2022 году на выборах в палату представителей победили демократы Тони ДеЛука (32-й законодательный округ штата Пенсильвания) и Саймон Силва (округ Сан-Диего, Калифорния), причем во втором случае многие избиратели даже не знали о его уходе из жизни вплоть до объявления результатов.

Фото: Getty Images/Chip Somodevilla

Голосуют все

Проблема прозрачности выборов в США, равно как и необходимости реформирования механизма их проведения, появилась в общественной дискуссии давно. Требования пересмотра системы выборщиков и приведения соответствующего законодательства отдельных штатов к единой федеральной норме, а также обвинения политических оппонентов в фальсификациях и мошенничестве при подсчете голосов стали традицией. Как и отсутствие какого-либо ощутимого результата этих дискуссий.

Последний раз это случилось в 2021 году, когда демократы, пользуясь минимальным перевесом в сенате (после успеха в палате представителей), пытались провести законопроект под названием «Акт для народа». Республиканцы, публично заявлявшие, что этот закон похоронит последние признаки многопартийности, тогда прибегли к почти запрещенному приему — филибастеру, то есть «утопили» акт посредством бесконечного количества поправок. Параллельно законопроект атаковали отдельные штаты, внесшие в свое выборное законодательство поправки, противоположные положениям законопроекта.

В итоге дело ограничилось громким информационным шумом. Однако печальную для республиканцев тенденцию это не остановило. Дело в том, что на протяжении последних десятилетий демократические администрации Белого дома проводят весьма успешную политику, названную в лагере их оппонентов стратегией «демографического замещения», то есть количественного увеличения сторонников демократов за счет прибывающих мигрантов.

Фото: Getty Images/Anna Moneymaker

В итоге с начала 90-х в «синие» (синий — цвет Демпартии) или, по крайней мере, в «фиолетовые» (то есть из республиканских «красных», ставших колеблющимися) превратились такие традиционно консервативные штаты, как Вермонт, Монтана, Айдахо и Невада. Сегодня в это сложно поверить, но с послевоенных времен и до конца 80-х Калифорнию в конгрессе неизменно представляли республиканцы. Но потом всё изменилось — в первую очередь потому, что в результате нескольких волн миграции к 2021 году ее население увеличилось в полтора раза, а относительная доля латиноамериканцев (до последнего времени в большинстве своем голосовавших за демократов) — в пять раз.

США постепенно превращаются в страну с однопартийной системой, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— На это направлена целая система действий, в том числе и в сфере миграции. Меньшинства на данный момент устойчиво голосуют за демократов. У республиканцев же осталась, по сути, одна возможность — навести порядок в самой процедуре выборов. Потому что все способы, кроме традиционного бумажного, оставляют огромные возможности для махинаций, — отмечает эксперт.

Сплошное недоверие

По данным проведенных опросов, лишь 22% республиканцев уверены в честности подсчета голосов на выборах 2024 года, в то время как среди демократов таковых гораздо больше — 71%.

Фото: Getty Images/Michael Ciaglo

Основная проблема заключается в конституционном устройстве США, оставляющем отдельным штатам очень широкие права в установлении избирательного законодательства, говорит преподаватель кафедры зарубежного регионоведения факультета мировой политики ГАУГН Евгений Антонов.

По его словам, федеральное законодательство о выборах должно регулировать избирательную систему с точки зрения основного закона США, но при этом не ограничивать деятельность на уровне штатов в этой сфере. Конгресс может направлять свои законодательные усилия только на устранение существенных недостатков системы, чтобы обеспечить честность выборов.

— Однако законодательные собрания штатов являются основными площадками для установления правил проведения выборов и решения большинства проблем. Да, уровень штатов позволяет трансформировать внутренний электоральный процесс (например, Джорджия, Оклахома, Флорида, Огайо уже законодательно ужесточили процедуры волеизъявления), однако здесь нужно учитывать и их политическую ангажированность, — подчеркивает эксперт.

Такой порядок вещей резко повышает значимость колеблющихся штатов — Висконсина, Пенсильвании, Аризоны, Мичигана и других. Поэтому любая подобная реформа требует длительного времени, а главное — заинтересованности обеих партий. До президентских выборов осталось чуть больше года, кампания уже началась. К тому же даже в случае принятия законопроекта в палате представителей, практически нереально, чтобы он был одобрен контролируемым демократами сенатом и тем более подписан президентом. Это значит, что инициатива республиканцев больше носит рекламный характер и обеспечивает им «алиби» на случай очередного столкновения относительно результатов волеизъявления на следующих выборах.

Фото: Global Look Press/Aimee Dilger

Что же до партийного единства, то, очевидно, в условиях культурных войн и грандиозного раскола общества на него рассчитывать не приходится. Дискуссии на тему необходимости перестройки и модернизации избирательных механизмов в США традиционно заканчиваются взаимными обвинениями в мошенничестве и попытках узурпации власти. К тому же, как показали выборы 2020 года, всё большую роль в определении победителя играют совсем не конституционные инструменты. Избрание Джо Байдена произошло не на избирательных участках, но на улицах, считает Владимир Васильев.

— В 2020 году всё решила история с BLM. На улицы, по разным данным, вышло от 10 до 20 млн человек. Эта масса стала политической силой, обеспечившей победу Байдену в досрочном голосовании. Но самое главное, демократы показали, что могут вывести народ на улицы, если победителем будет объявлен Трамп. Руководство и без того расколотой Республиканской партии испугалось такого исхода. Однако теперь это может сделать и Трамп, и штурм Капитолия 6 января 2021 года это доказал (и оттого столько внимания к участникам этих событий со стороны администрации Байдена). То, что случилось в 2020-м, может повториться в 2024 году, — считает собеседник.

Грядет буря

Ситуация нынешней президентской кампании разительно отличается от всех аналогов в прошлом. Американское общество расколото по принципиальным вопросам, а применительно к избирательной системе разногласия касаются уже самого признания ее честности и легитимности. Как показывают опросы, только 8% американцев доверяют конгрессу, 26% — президенту как госинституту, 27% — Верховному суду. В совокупности доверие к государству опустилось до рекордно низкого уровня — 26%. Такого в истории США еще не было, подчеркивает Евгений Антонов.

Фото: ТАСС/WILL OLIVER

По его мнению, прошедшие президентские выборы 2020 года и ноябрьские выборы в конгресс 2022-го в очередной раз показали, что самая большая угроза, с которой сталкиваются США, заключается в том, что они больше не могут прийти к согласию даже в том, что выборный процесс как таковой работает.

— Это принципиально новое явление в американской демократии. Такого не было даже накануне Гражданской войны: никто не сомневался в принципиальной целостности американской избирательной системы. Возникновение несогласия с результатами выборов видится чрезвычайной ситуацией для США, а непримиримые партийные группировки используют это в своей повестке, еще больше раскалывая Америку, — заключил эксперт.