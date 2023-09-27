Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Мир
Немцы освистали Шольца и Бербок за поставки вооружения Киеву
Армия
ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В конгрессе США заявили о поступлении на счет Байдена денег из Китая
Мир
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Мир
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении
Мир
Журналист Al Arabiya счел невозможным поражение РФ в конфликте на Украине
Мир
В Финляндии могут закрыть еще одно консульство РФ
Мир
Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности в Нагорном Карабахе
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Экономика
Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей

В конгрессе США заявили о поступлении на счет Байдена денег из Китая

Спикер Маккарти заявил, что на счет Байдена поступали деньги из Китая
0
Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На счет, где указан домашний адрес американского президента Джо Байдена, поступали денежные переводы из Китая. Такое заявление 26 сентября сделал спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

«Деньги из Китая были переведены на счет, в котором в качестве адреса указан дом Байдена в штате Делавэр», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

По информации Маккарти, республиканцы из надзорного комитета палаты зафиксировали два денежных перевода сыну американского лидера Хантеру Байдену на общую сумму $260 тыс., которые пришлись на то время, когда Джо Байден баллотировался на пост президента США.

«Наше расследование в рамках процедуры импичмента раскроет всю правду», — заявил Маккарти.

Синдром Хантера: дело сына Байдена решили не спускать на тормозах
Обвинения против него могут стать главной темой в президентской кампании 2024 года

12 сентября спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. По его мнению, президент и его семья замешаны в коррупции и злоупотреблении властью.

Позднее, 13 сентября, стало известно, что американская прокуратура предъявила Хантеру Байдену новые обвинения, связанные с незаконным владением оружием. Обвинения включают в себя дачу ложных заявлений в федеральной форме на огнестрельное оружие и хранение этого оружия, а также употребление наркотических средств во время владения.

Перед этим, 6 сентября, сообщалось, что прокуратура США намерена добиться обвинительного заключения по делу Хантера Байдена до 29 сентября. На этом настаивает спецпрокурор Дэвид Уайсс.

12 августа Reuters сообщило, что назначение спецпрокурора для расследования по делу Хантера Байдена вызовет сложности для Джо Байдена в преддверии предвыборной кампании перед президентскими выборами, которые должны состояться в 2024 году. Кроме того, по информации агентства, существует риск расширения дела.

20 июня минюст США сообщил, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. В тот же день спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023