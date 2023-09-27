В конгрессе США заявили о поступлении на счет Байдена денег из Китая

На счет, где указан домашний адрес американского президента Джо Байдена, поступали денежные переводы из Китая. Такое заявление 26 сентября сделал спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

«Деньги из Китая были переведены на счет, в котором в качестве адреса указан дом Байдена в штате Делавэр», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

По информации Маккарти, республиканцы из надзорного комитета палаты зафиксировали два денежных перевода сыну американского лидера Хантеру Байдену на общую сумму $260 тыс., которые пришлись на то время, когда Джо Байден баллотировался на пост президента США.

«Наше расследование в рамках процедуры импичмента раскроет всю правду», — заявил Маккарти.

12 сентября спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. По его мнению, президент и его семья замешаны в коррупции и злоупотреблении властью.

Позднее, 13 сентября, стало известно, что американская прокуратура предъявила Хантеру Байдену новые обвинения, связанные с незаконным владением оружием. Обвинения включают в себя дачу ложных заявлений в федеральной форме на огнестрельное оружие и хранение этого оружия, а также употребление наркотических средств во время владения.

Перед этим, 6 сентября, сообщалось, что прокуратура США намерена добиться обвинительного заключения по делу Хантера Байдена до 29 сентября. На этом настаивает спецпрокурор Дэвид Уайсс.

12 августа Reuters сообщило, что назначение спецпрокурора для расследования по делу Хантера Байдена вызовет сложности для Джо Байдена в преддверии предвыборной кампании перед президентскими выборами, которые должны состояться в 2024 году. Кроме того, по информации агентства, существует риск расширения дела.

20 июня минюст США сообщил, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. В тот же день спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.