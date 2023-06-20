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Хантер Байден признал себя виновным по двум обвинениям

CNN: Хантер Байден признает себя виновным по двум обвинениям властей США
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Министерство юстиций США заявило, что сын президента Джо Байдена Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, сообщил во вторник, 20 июня, телеканал CNN.

Хантер Байден пошел на сделку, чтобы с него сняли обвинения в незаконном хранении оружия.

По условиям сделки он обязан явиться в суд штата Делавэр, где и признает себя виновным по данным правонарушениям.

Сын за отца: против Байдена-младшего собрались выдвинуть обвинения
Его подозревают в даче ложных показаний и налоговых махинациях

Ранее, 10 мая, конгрессмен США обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера. По некоторым данным, Байден-младший инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

29 декабря 2022 года бывший президент страны Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о Хантере Байдене перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

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