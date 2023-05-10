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Конгрессмен США обвинил семью Байдена в получении незаконных доходов

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Семью президента США Джо Байдена обвинили в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем.

«Банковские записи показывают, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Хантера Байдена», — заявил председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер.

Деньги получали девять близких родственников президента США. Для этого доверенные лица семьи Байдена открыли сеть из 20 компаний. Кроме Китая в расследовании фигурирует Румыния. Если подозрения подтвердятся, родственникам американского лидера грозит суд, передает телеканал «Известия». Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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