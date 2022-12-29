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Трамп обвинил ФБР в сокрытии неудобной информации о сыне Байдена

Трамп: ФБР замалчивало сведения о сыне Байдена перед выборами 2020-го
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США замалчивало сведения о сыне действующего президента США Джо Байдена Хантера незадолго до выборов 2020 года. Об этом написал экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

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«Стало известно, что управление ФБР, которое «расследует» дело Хантера Байдена, отправило множество запросов цензурного характера, чтобы сохранить конфиденциальность всех плохих сведений незадолго до выборов 2020 года», — написал Трамп.

Он также назвал позором сложившуюся ситуацию и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняют его в махинациях на выборах и штурме Капитолия в 2021 году.

Ранее, 3 декабря, американский бизнесмен Илон Маск и журналист Мэтт Таибби опубликовали в Twitter внутренние документы компании, в которых содержится информация об инциденте с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала разоблачение Байдена-младшего, используя информацию, найденную в секретных письмах на его ноутбуке. Однако Twitter принял меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что эта информация может быть «небезопасной».

14 октября экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс рассказал «Известиям», что Байдену-младшему могут предъявить обвинения в налоговых преступлениях и ложных показаниях при покупке оружия. Он считает, что политической карьере его отца ничто не угрожает, так как ФБР не рискнет расследовать более серьезные преступления.

В марте сообщалось, что отчет, опубликованный газетой New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке сына Байдена. Переписки подтверждают, что он использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.

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