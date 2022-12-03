Илон Маск опубликовал расследование о цензуре Twitter

Илон Маск и журналист Мэтт Таибби опубликовали в Twitter серию постов с разоблачением инцидента с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена, а также обнародовали факты применения функций Twitter в политических интересах после изучения внутренних документов соцсети.

Все данные публиковались на странице Таибби. В первом посте разоблачения содержится информация о том, что созданная Twitter функция контроля над высказываниями в публикациях, изначально предназначавшаяся для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, часто использовалась в политических целях. В 2020 году удаление твитов по политическим заказам перетекло в разряд обычных явлений.

В качестве примера журналист приложил фотографию переписки, в которой от представителя Демократической партии США в адрес руководства соцсети приходил запрос на удаление нескольких твитов. В следующем посте Таибби показал фото с подтверждением того, что по просьбе политической партии могли быть удалены или просмотрены аккаунты любых пользователей.

При этом, по данным расследования, в 2020 году доступ к таким инструментам цензуры был как у Демократической, так и у Республиканской партии. Компания Twitter, в свою очередь, обрабатывала все поступающие от властей запросы. Но у демократов было больше технических и иных возможностей, чем у республиканцев.

Отмечается, что наиболее массировано инструменты такой цензуры применялись в истории с сыном президента США Хантером Байденом. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала разоблачение Байдена-младшего, используя информацию, найденную в секретных письмах на его ноутбуке. Тогда Twitter удалила все ссылки, опубликованные газетой, и установила на твиты предупреждения о том, что распространенные публикации могут быть небезопасными. Была заблокирована даже передача материалов New York Post напрямую в сообщении — мера для совсем крайних случаев, например, при распространении детской порнографии.

Исполнительный директор по общественной политике Twitter Кэролайн Стром тогда пояснила, что публикации были заблокированы за нарушение политики компании из-за «незаконно полученных материалов».

Подчеркивается, что решение о маскировке личных материалов Хантера Байдена принималось на самом высоком уровне. При этом экс-генеральный директор Twitter Джек Дорси не был осведомлен о случившемся. Некоторые другие сотрудники компании также были озадачены пометками «небезопасно» на материалах газеты New York Post.

В последней публикации расследования Таибби привел отрывок письма демократов, в котором упоминается, что первая поправка Конституции (о запрете посягательств на свободу слова. — Ред.) «не абсолютна» — пугающий отрывок, отражающий позицию законодателей-демократов, резюмировал журналист.

В марте сообщалось, что отчет, опубликованный газетой New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке Хантера Байдена. Переписки подтверждают, что сын президента США использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.