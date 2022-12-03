Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон представил новый бомбардировщик B-21 Raider
Общество
МВД России объявило в розыск IT-эксперта Михаила Климарева
Мир
Источник сообщил о прибытии польского спецназа в Днепропетровскую область
Происшествия
Стало известно о гибели двух человек в результате пожара в Подмосковье
Экономика
Дипломаты предупредили об усилении неопределенности на рынке сырья из-за введения потолка цен
Общество
СК начал проверку из-за гибели работника на руднике в Забайкалье
Мир
Илон Маск опубликовал расследование о цензуре Twitter
Политика
Сенатор Пушков усомнился в лидерстве ФРГ в Европе
Мир
Премьер-министр Финляндии Марин признала военную зависимость Европы от США
Мир
Госдеп США заявил о давней верности Эдварда Сноудена России
Мир
Маск анонсировал публикацию документов о замалчивании Twitter скандала с Хантером Байденом
Мир
Байден назвал Францию «Фрэнком» на ужине с Макроном

Илон Маск опубликовал расследование о цензуре Twitter

Журналист Таибби: власти США заставляли Twitter цензурировать публикации
0
Фото: TASS/EPA/SARAH YENESEL
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Илон Маск и журналист Мэтт Таибби опубликовали в Twitter серию постов с разоблачением инцидента с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена, а также обнародовали факты применения функций Twitter в политических интересах после изучения внутренних документов соцсети.

Все данные публиковались на странице Таибби. В первом посте разоблачения содержится информация о том, что созданная Twitter функция контроля над высказываниями в публикациях, изначально предназначавшаяся для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, часто использовалась в политических целях. В 2020 году удаление твитов по политическим заказам перетекло в разряд обычных явлений.

Расследование

В качестве примера журналист приложил фотографию переписки, в которой от представителя Демократической партии США в адрес руководства соцсети приходил запрос на удаление нескольких твитов. В следующем посте Таибби показал фото с подтверждением того, что по просьбе политической партии могли быть удалены или просмотрены аккаунты любых пользователей.

При этом, по данным расследования, в 2020 году доступ к таким инструментам цензуры был как у Демократической, так и у Республиканской партии. Компания Twitter, в свою очередь, обрабатывала все поступающие от властей запросы. Но у демократов было больше технических и иных возможностей, чем у республиканцев.

Расследование

Отмечается, что наиболее массировано инструменты такой цензуры применялись в истории с сыном президента США Хантером Байденом. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала разоблачение Байдена-младшего, используя информацию, найденную в секретных письмах на его ноутбуке. Тогда Twitter удалила все ссылки, опубликованные газетой, и установила на твиты предупреждения о том, что распространенные публикации могут быть небезопасными. Была заблокирована даже передача материалов New York Post напрямую в сообщении — мера для совсем крайних случаев, например, при распространении детской порнографии.

Расследование

Расследование

Исполнительный директор по общественной политике Twitter Кэролайн Стром тогда пояснила, что публикации были заблокированы за нарушение политики компании из-за «незаконно полученных материалов».

Расследование

Подчеркивается, что решение о маскировке личных материалов Хантера Байдена принималось на самом высоком уровне. При этом экс-генеральный директор Twitter Джек Дорси не был осведомлен о случившемся. Некоторые другие сотрудники компании также были озадачены пометками «небезопасно» на материалах газеты New York Post.

Расследование

В последней публикации расследования Таибби привел отрывок письма демократов, в котором упоминается, что первая поправка Конституции (о запрете посягательств на свободу слова. — Ред.) «не абсолютна» — пугающий отрывок, отражающий позицию законодателей-демократов, резюмировал журналист.

Расследование

В марте сообщалось, что отчет, опубликованный газетой New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке Хантера Байдена. Переписки подтверждают, что сын президента США использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022