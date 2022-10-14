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В США оценили последствия скандалов вокруг сына президента Байдена

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Следствие вряд ли предъявит сыну президента США Джо Байдена Хантеру обвинение, которое может нанести серьезный ущерб самому американскому лидеру. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

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Как ранее сообщила газета The Washington Post, следствие собрало достаточно доказательств для того, чтобы обвинить Байдена-младшего в налоговых преступлениях и сокрытии наркозависимости при покупке оружия. По данным американских СМИ, это может произойти после промежуточных выборов в конгресс 8 ноября.

«Если обвинения будут предъявлены, то, скорее всего, они ограничатся налоговыми преступлениями и ложными показаниями при покупке оружия. Настоящие серьезные проблемы, которые как-либо затрагивают самого президента, вряд ли всплывут. Политизированное ФБР вряд ли предъявит Хантеру обвинение, которое нанесло бы большой вред президенту Байдену», — подчеркнул американский эксперт.

По словам Робертса, ФБР превратилось в своеобразную «политическую полицию», работающую на Демократическую партию.

В качестве примера Робертс напомнил о расследованиях, в которых фигурирует экс-президент Дональд Трамп: о разбирательстве, касающемся штурма Капитолия 6 января 2021 года, а также деле о секретных документах, которые агенты ФБР забрали из резиденции бывшего американского лидера во Флориде.

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