Reuters заявило о проблемах для Байдена после появления спецпрокурора в деле его сына

Назначение специального прокурора для расследования по делу Хантера Байдена спровоцирует сложности для президента США Джо Байдена с его предвыборной кампанией на президентских выборах 2024 года. Такую точку зрения в субботу, 12 августа, высказало агентство Reuters.

Для расследования был назначен прокурор из Делавэра Дэвид Вайс. По мнению агентства, повышенное внимание общественности к делу Хантера Байдена может негативно отразиться на имидже кандидата и снизить его шансы на победу в выборах.

«Байден хочет говорить об экономике, оружии, национальной безопасности, и у него будет меньше возможностей для этого», — процитировало Reuters представителя Демократической партии США.

Кроме того, существуют опасения, что дело может расшириться.

«Специальные советники всегда находят вещи, которые не ожидают найти», — упомянул демократ, напомнив про дело американского президента Билла Клинтона, которое началось как выяснение обстоятельств сделки с недвижимостью, а закончилось выявлением измен президента своей супруге Хиллари Клинтон, политическим скандалом и импичментом.

11 августа сообщалось, что дело Хантера Байдена выведено на уровень специального прокурора.

Перед этим, 25 июля, экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена самым коррумпированным президентом в истории США. За день до этого председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер сказал, что Байден лгал американцам для сокрытия коррупционных схем своей семьи, когда был вице-президентом в 2009–2017 годах.

20 июня минюст США сообщал, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. В тот же день спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.