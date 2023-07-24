Байдена обвинили во лжи для сокрытия коррупционных схем семьи

Президент США Джо Байден лгал американцам для сокрытия коррупционных схем своей семьи, когда был вице-президентом в 2009–2017 годах. Об этом заявил в понедельник, 24 июля, председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер.

«Продолжают появляться доказательства того, что Байден был очень вовлечен в коррупционные схемы своей семьи по торговле влиянием и, вероятно, получал от этого финансовую выгоду. Сюда входят и сделки с коррумпированным украинским олигархом», — цитирует Комера ТАСС.

Конгрессмен подчеркнул, что подобная деятельность принесла семье Байдена миллионы долларов и «подорвала американские интересы». По его словам, президент прекрасно знал о деловых схемах своего сына, при этом американские СМИ и минюст США «продолжают прикрывать Байденов».

Ранее, 12 июля, спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти написал, что республиканцы могут потребовать отставки главы минюста США Меррика Гарленда на фоне партийного расследования дела Хантера Байдена.

23 июня генеральный прокурор США Меррик Гарленд опроверг информацию о препятствовании американским минюстом проведению расследования о неуплате налогов сыном президента США. Он указал, что у прокурора штата Делавэр были все полномочия для ведения дела.

Днем ранее председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Джейсон Смит заявил, что налоговое управление США (IRS) в прошлом году порекомендовало предъявить Хантеру Байдену уголовное обвинение в неуплате налогов на сумму $2,2 млн, однако минюст помешал ходу расследования.

10 мая конгрессмен США обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байден и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.