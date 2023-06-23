В конгрессе США заявили о вмешательстве властей в дело сына Байдена

Налоговое управление США (IRS) в прошлом году порекомендовало предъявить сыну главы государства Хантеру Байдену уголовное обвинение в неуплате налогов на сумму $2,2 млн, однако минюст помешал ходу расследования. Об этом в четверг, 22 июня, заявил председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Джейсон Смит.



Республиканец выступил после публикации стенограмм многочасовых разговоров конгрессменов со старшим спецагентом управления уголовных расследований IRS Гэри Шейпли и другим неназванным сотрудником налогового ведомства.

По его словам, законодатели рассказали спецагенту о нарушении закона в IRS и минюсте. Речь идет о вмешательстве правительства в расследование преступлений сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, а также о преследованиях сотрудников налогового ведомства, которые сообщали об этих нарушениях.

Смит считает, что министерство юстиции вмешалось и превысило свои полномочия в рамках расследования дела. Конгрессмен подчеркнул, что ведомство систематически отказывало в проведении расследования налоговых правонарушений Хантера Байдена.



Законодатель отметил, что минюст пытался затянуть начало расследования до того момента, пока не истечет срок давности. Ведомство также предоставляло адвокатам Байдена конфиденциальную информацию следствия и неоднократно отклоняло просьбы выдвинуть уголовные обвинения в отношении сына американского лидера.

«Несмотря на то, что сотрудники IRS рекомендовали привлечь Хантера Байдена к уголовной ответственности за преступную деятельность, включающую попытки уклониться или избежать уплаты налогов, мошенничество, ложные заявления, <...> и неуплату налогов с дохода в размере более $8,3 млн, Байден получил преференции в ходе расследования и заключил сделку о признании вины, которая, скорее всего, позволит ему не оказаться в тюрьме», — рассказал Смит.

Кроме того, председатель комитета обвинил минюст в умышленной задержке проведения следственных процедур. Республиканец заявил, что ведомство заранее предупреждало адвокатов сына Байдена об обысках и других мероприятиях следствия. Он также сообщил, что руководство IRS и минюста пытались отстранить занимавшуюся делом Хантера Байдена группу, которую курировал спецагент Шейпли.

Согласно стенограммам беседы, оба сотрудника IRS в разговоре с конгрессменами обвинили во лжи генпрокурора США Меррика Гарленда, когда тот отвечал на их вопросы во время слушаний. Гарленд тогда отверг обвинения в политическом вмешательстве в дело Хантера Байдена и воспрепятствовании следствию.

«Американский народ заслуживает знать, что, когда дело доходит до уголовного преследования, он не находится на одном уровне с богатым и имеющим политические связи классом. Преференции, которые получил Хантер Байден, никогда бы не были предоставлены простым американцам», — заключил Смит.

Ранее, 20 июня, минюст США заявил, что сын президента Джо Байдена Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях.

В тот же день спикер палаты представителей Кевин Маккарти указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пытается устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.



Тогда же Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, который признал вину в двух налоговых правонарушениях.



До этого, 10 мая, конгрессмен Джеймс Комер обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера. По некоторым данным, Байден-младший инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

29 декабря 2022 года бывший президент страны Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о Хантере Байдене перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.