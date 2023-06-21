Маккарти указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена

Признание своей вины сыном президента США Джо Байдена в рамках сделки с американской прокуратурой указывает на систему двойных стандартов. Об этом во вторник, 20 июня, заявил спикер палаты представителей, член Республиканской партии Кевин Маккарти в ходе общения с журналистами.



По его словам, сделка с прокуратурой не помешает проводимому в нижней палате конгресса расследованию о возможной причастности семьи американского лидера к коррупционным схемам.

«Это (сделка Хантера Байдена со следствием. — Ред.) продолжает демонстрировать существование системы двойных стандартов в Америке. <…> Если вы — главный политический оппонент президента, министерство юстиции пытается буквально упрятать вас за решетку и дать вам тюремный срок. Но если вы сын президента, вы получаете полюбовную сделку», — рассказал конгрессмен.



Под политическим оппонентом Маккарти имел в виду бывшего главу государства Дональда Трампа, которому до этого предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту США грозит до 400 лет лишения свободы, а также крупный штраф.



Республиканец отметил, что сделка Хантера Байдена с прокуратурой должна с новой силой активизировать расследование, поскольку минюст не должен скрывать никакой информации. По его словам, ведомство обязано предоставить председателю комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Джеймсу Комеру любые данные, которые он запросит.



Маккарти заподозрил министерство юстиции США в сокрытии информации, поскольку ведомство ссылается на то, что расследование всё еще продолжается, в то время как сын Байдена признал свою вину, чтобы избежать тюремного срока.

Конгрессмен заключил, что в палате представителей будут продолжать вести расследование до тех пор, пока не будет в полной мере раскрыта степень участия президента Джо Байдена в возможных коррупционных схемах семьи.

Ранее в этот день минюст США заявил, что сын президента Джо Байдена Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях.



До этого, 10 мая, конгрессмен Джеймс Комер обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера. По некоторым данным, Байден-младший инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

29 декабря 2022 года бывший президент страны Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о Хантере Байдене перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.