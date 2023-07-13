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Спикер Маккарти намекнул на импичмент генпрокурору и главе минюста США Гарленду

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Julia Nikhinson
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Республиканцы могут потребовать отставки главы минюста США Меррика Гарленда на фоне партийного расследования дела Хантера Байдена, написал 12 июля в колонке для Fox News спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти.

По его словам, республиканцы ведут расследование о возможной коррупции со стороны семейства Байден. После пятилетнего расследования сын президента Джо Байдена Хантер получил выгодную сделку от министерства юстиции, в соответствии с которой ему было разрешено признать вину в неуплате налогов, при этом никаких обвинений в отмывании денег или работе в качестве лоббиста ему предъявлено не будет. К тому же министерство юстиции Гарленда допустило истечение срока давности по делу Хантера Байдена об уклонении от уплаты налогов по платежам украинской энергетической компании Burisma.

«Фактически, по словам источника, один из прокуроров признал, что было «более чем достаточно оснований для выдачи ордера на физический обыск» дома президента Байдена, и «много улик в нашем расследовании было бы найдено в гостевом доме бывшего вице-президента Байдена». Однако ордеры на обыск так и не были утверждены», — пишет республиканец.

Как отметил спикер палаты представителей, минюст США за время неспешного расследования в течение пяти лет превратил то, что называли безнадежным уголовным делом против Хантера Байдена, в выгодную сделку о признании вины и, возможно, скрыл доказательства преступлений, которые отправили бы других американцев в тюрьму.

«Соединенным Штатам нужен генеральный прокурор, который защищает равное для всех правосудие в соответствии с законом, а не занимается политической деятельностью. Генпрокурор Гарленд присягнул соблюдать конституцию и добросовестно выполнять обязанности своего ведомства. Если утверждения информаторов верны, то вызывает серьезные опасения тот факт, что Гарленд солгал конгрессу под присягой», — написал Маккарти.

Республиканец завершает тем, что указывает на готовность палаты представителей инициировать импичмент Меррику Гарленду при наличии «фактических доказательств». В любом случае к деятельности минюста есть «серьезные вопросы», подытожил Маккарти.

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23 июня генеральный прокурор США Меррик Гарленд опроверг информацию о препятствовании американским минюстом проведению расследования о неуплате налогов сыном президента США Хантером Байденом. Он указал, что у прокурора штата Делавэр были все полномочия для ведения дела.

Днем ранее председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Джейсон Смит заявил, что налоговое управление США (IRS) в прошлом году порекомендовало предъявить Хантеру Байдену уголовное обвинение в неуплате налогов на сумму $2,2 млн, однако минюст помешал ходу расследования.

До этого, 20 июня, минюст США сообщил, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях.

В тот же день спикер палаты представителей Кевин Маккарти указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Тогда же Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, который признал вину в двух налоговых правонарушениях.

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