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Генпрокурор США опроверг затягивание расследования по делу Хантера Байдена

Генпрокурор США опроверг затягивание минюстом расследования неуплаты налогов сыном Байдена
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Генеральный прокурор США Меррик Гарленд 23 июня опроверг информацию о препятствовании американским минюстом проведению расследования о неуплате налогов сыном президента США Джо Байдена Хантером.

«Я не знаю, как можно было бы помешать ему (прокурору штата Делавэр Дэвиду Уйасу. — Ред.) проводить расследование, учитывая, что у него были все полномочия на это. Ему были предоставлены все права, чтобы принимать решения самостоятельно», — сказал онна пресс-конференции.

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Накануне председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Джейсон Смит заявил, что налоговое управление США (IRS) в прошлом году порекомендовало предъявить Хантеру Байдену уголовное обвинение в неуплате налогов на сумму $2,2 млн, однако минюст помешал ходу расследования.

20 июня минюст США сообщил, что сын президента Джо Байдена Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях.

В тот же день спикер палаты представителей Кевин Маккарти указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пытается устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Тогда же Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, который признал вину в двух налоговых правонарушениях.

10 мая конгрессмен Джеймс Комер обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера. По некоторым данным, Байден-младший инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

29 декабря 2022 года бывший президент страны Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о Хантере Байдене перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

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